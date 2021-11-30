Isparta'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, otomobile zarar verdi
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da bir ağaç kuvvetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi.
ISPARTA (AA) - Isparta'da bir ağaç kuvvetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
İstiklal Mahallesi 1114 Sokak'ta, üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Isparta Valiliği rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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