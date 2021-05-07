Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası kesildi
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Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası kesildi

Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 59 bin 274 lira ceza uygulandı.

Isparta'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 59 bin 274 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir dernek binasında kumar oynatıldığı ve salgın kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Dernekteki kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 15 kişiye 59 bin 274 lira ceza uygulandı.

Dernekteki bir kişi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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