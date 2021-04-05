Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi
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Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza uygulandı.

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ve salgın kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde, 19 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 bin 552 lira ceza kesildi.

İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Öte yandan operasyonda, hırsızlık suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. ile S.K. yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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