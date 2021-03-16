Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza uygulandı
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Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza uygulandı

16.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:13
Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza uygulandı

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye, kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmekten toplam 34 bin 552 lira ceza uygulandı.

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye, kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmekten toplam 34 bin 552 lira ceza uygulandı.

Gazikemal Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adresteki iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve 8 kişinin kumar oynadığını belirledi.

İş yerinde yapılan aramada, kumar malzemeleri ve oyun sırasında masaya bırakıldığı anlaşılan 960 lira ele geçirildi.

Polis ekibi, 8 kişiye, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 34 bin 552 lira idari para cezası kesti.

İşletme sahibi hakkında ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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