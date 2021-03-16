Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza uygulandı

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye, kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmekten toplam 34 bin 552 lira ceza uygulandı.