Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası yazıldı
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Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası yazıldı

02.03.2021 20:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:42
Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası yazıldı

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 31 bin 880 lira ceza uygulandı.

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 31 bin 880 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen işyerinde, 8 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin 880 lira ceza verildi.

İşletme sahibi hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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