Son dakika haberleri: Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza
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Son dakika haberleri: Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza

11.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:39

Son dakika haberlerine göre Isparta'da iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza uygulandı.

Isparta'da iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirimehmet Mahallesi'ndeki adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde 26 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 115 bin 300 lira ceza kesildi.

İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Son dakika haberleri: Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza
Son dakika haberleri: Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza
Son dakika haberleri: Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza
Son dakika haberleri: Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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