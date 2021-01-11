Son dakika haberleri: Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza

Son dakika haberlerine göre Isparta'da iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza uygulandı.