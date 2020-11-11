Kumar oynayan 9 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kumar oynayan 9 kişiye para cezası

11.11.2020 20:55 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:03

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 1200 lira ceza uygulandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 1200 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Görgü Camii Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 1200 lira idari ceza uygulandı.

Kumar oynanması için yer temin ettiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kumar oynayan 9 kişiye para cezası
Kumar oynayan 9 kişiye para cezası
Kumar oynayan 9 kişiye para cezası
Kumar oynayan 9 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Uysal

İlgili Haberler

Şarköy'de kumar oynayan 3 kişiye, 3 bin 684 lira para cezası
Şarköy'de kumar oynayan 3 kişiye, 3 bin 684 lira para cezası
Tekirdağ'da kumar oynayan 10 kişiye 9 bin lira ceza
Tekirdağ'da kumar oynayan 10 kişiye 9 bin lira ceza
Dernekte kumar oynayan 18 kişiye 'Covid-19' cezası
Dernekte kumar oynayan 18 kişiye 'Covid-19' cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Timur Selçuk Yıldız Kenter Erkan Kolçak Köstendil
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Serdar Aziz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Bursa Deprem İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kumar oynayan 9 kişiye para cezası - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 21:03:13. #1.15#
title