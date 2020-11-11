Kumar oynayan 9 kişiye para cezası
11.11.2020 20:55 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:03
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 1200 lira ceza uygulandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 1200 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Görgü Camii Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 1200 lira idari ceza uygulandı.
Kumar oynanması için yer temin ettiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Uysal