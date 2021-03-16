Isparta'da kumar baskınında yakalanan 8 kişiye 34 bin 551 lira ceza
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Isparta'da kumar baskınında yakalanan 8 kişiye 34 bin 551 lira ceza

16.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:16
Isparta'da kumar baskınında yakalanan 8 kişiye 34 bin 551 lira ceza

Isparta'da emniyet ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği kumar baskınında içeride bulunan ve pandemi kurallarını ihlal eden 8 şahsa toplam 34 bin 551 lira ceza uygulandı.

Isparta'da emniyet ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği kumar baskınında içeride bulunan ve pandemi kurallarını ihlal eden 8 şahsa toplam 34 bin 551 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 14 Mart'ta Gazi Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adrese yapılan baskında içeride 8 şahıs olduğu, söz konusu yerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiği belirlendi. Yapılan aramada ise 314 adet iskambil kağıdı, 20 adet okey taşı, 96 adet oyun pulu, 1 adet yazboz kağıdı ve 960 TL para bulunduğu tespit edildi.

İkamet sahibi hakkında 'Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 34 bin 552 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen iş yeri ise mühürlenerek, kapatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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