Isparta'da köylüler, çalışanını taciz ettiği öne sürülen işletmeciye tepki göstermek için toplandı

Isparta'da, bir işletmecinin çalışanına tacizde bulunduğu iddiası üzerine toplanan köylüler, işletmenin bulunduğu alanda bir araya geldi.

Isparta'da, bir işletmecinin çalışanına tacizde bulunduğu iddiası üzerine toplanan köylüler, işletmenin bulunduğu alanda bir araya geldi.

Merkeze bağlı Yakaören köyü sakinlerinden oluşan yaklaşık yüz kişilik grup, Gölcük Tabiat Parkı'nda faaliyet gösteren işletmeci E.S.C'nin, çalışanına tacizde bulunduğu iddiası üzerine tabiat parkına gelerek işletmeciye tepki göstermek istedi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, köylüleri ikna ederek bölgeden uzaklaştırdı.

Yakaören köyü Muhtarı Ömer Kırtay, gazetecilere, işletme sahibinin daha önce yanında çalıştığı bir kaç kişiye daha tacizde bulunduğunu iddia etti.

Jandarmanın sağduyulu davrandığını belirten Kırtay, "Bizim devletimize boynumuz kıldan ince, bugün apar topar böyle bir olay yaşandı. Köylülerimizden biraz galeyana gelenler oldu. Hukukla çözülmesi lazım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen