Isparta'da köy pazarı yenileniyor
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Isparta'da köy pazarı yenileniyor

Isparta'da köy pazarı yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta Belediyesi köy pazarı olarak bilinen alanda düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Isparta Belediyesi köy pazarı olarak bilinen alanda düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 40 yıllık içme suyu hatları yenilendi, belediyenin kendi üretimi olan begonit taşlarla zemin döşemeleri yapılıyor, ardından aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de çalışma yapılan köy pazarında incelemelerde bulundu. Çelebiler Mahallesi Muhtarı Adnan Tuncolu da pas tutan 40 yıllık içme suyu hattının değiştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, mahalle sakinleri ve Ispartalılar adına Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti.

"Pas tutmuş su borularımız değişti"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köy pazarında bulunan esnafa 'hayırlı işler' dileklerini iletti, esnafla sohbet etti. Başkan Başdeğirmen'e eşlik eden Çelebiler Mahallesi Muhtarı Adnan Tuncolu da yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Muhtar Tuncolu, "Başkanım elinize sağlık, pazar alanımız güzelleşti. 40 yıldır değişmemiş, pas tutmuş su borularımız değişti. Küflü suları içmekten, iki güne bir tamirat yapılmasından kurtulduk. Hatlar yenilendi, elinize sağlık Allah razı olsun. Vatandaşlarımız da bu konuda size teşekkürlerini sunuyor" dedi.

Esnaf da yapılan çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade ederken, "Başkanım teşekkür ederiz. Sizlerin sayesinde güzel bir alana kavuşmuş olduk" ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de çalışmalarda sona geldiklerini ve birkaç gün içerisinde pazarın hizmet vermeye başlayacağını söyledi. - ISPARTA

Isparta'da köy pazarı yenileniyor
Isparta'da köy pazarı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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