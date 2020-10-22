Isparta'da Kovid-19 vakalarının arttığı beldede kahvehaneler kapatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Isparta'da Kovid-19 vakalarının arttığı beldede kahvehaneler kapatıldı

22.10.2020 20:52 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:56
Isparta'da Kovid-19 vakalarının arttığı beldede kahvehaneler kapatıldı

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde korona virüs (Covid-19) vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin artması nedeniyle kahvehaneler geçici süreyle kapatıldı.

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde korona virüs (Covid-19) vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin artması nedeniyle kahvehaneler geçici süreyle kapatıldı.

Senirkent İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Büyükkabaca beldesinde pozitif vaka ve temaslı sayısının artması sebebiyle korona virüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla yeni ek tedbirler aldı. Konuyla ilgili Senirkent Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Büyükkabaca kasabasında kahvehane ve kıraathanelerde müşterilerin işletme içinde ve dışında oturmaları, müşterilere hizmet sunumunun ikinci bir karara kadar yasaklanmasına, Büyükkabaca kasabasında pastaneler, fırınlar, unlu mamül satışı yapan vb. yerler satışlarına devam edecek fakat müşteriler işletme içinde ve dışında oturmayacak, işletmelerde müşterilere hizmet sunumu yapılmamasına karar verilmiştir" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Destici Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Oktay Kaynarca Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Okan Buruk Serdar Aziz Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Ateş Ermeni Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da Kovid-19 vakalarının arttığı beldede kahvehaneler kapatıldı - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 20:57:58. #1.15#
title