Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 34 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 34 kişiye para cezası

29.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:48

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye toplam 149 bin 852 lira ceza uygulandı.

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye toplam 149 bin 852 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarını üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 34 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, masaların üstünde kumar oynanması için kullanılan çeşitli malzemeler ile bir masa üzerine bırakılmış 1085 lira ele geçirildi.

Binadaki 34 kişiye, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 149 bin 852 lira ceza verildi.

Bir kişi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan" adli işlem yapılırken, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ve dernekle ilgili de idari soruşturma başlatıldı.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 34 kişiye para cezası
Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 34 kişiye para cezası
Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 34 kişiye para cezası
Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 34 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Mesut Özil Okan Buruk Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 34 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 16:48:15. #1.14#
title