Isparta'da Kovid-19 kurallarını ihlal eden 16 kişiye para cezası uygulandı
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Isparta'da Kovid-19 kurallarını ihlal eden 16 kişiye para cezası uygulandı

22.01.2021 23:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:10
Isparta'da Kovid-19 kurallarını ihlal eden 16 kişiye para cezası uygulandı

Isparta'da bir kafede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal eden 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza verildi.

Isparta'da bir kafede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal eden 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kutlubey Mahallesi'nde bir kafenin açık olduğu ve canlı müzik yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kafeye giden ekipler, iş yerinin müşteri kabul ettiğini, ruhsatız şekilde canlı müzik yaptığı ve kapalı alanda sigara içildiğini tespit etti.

Ekiplerce kafede bulunan 16 müşteriye 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

İşletmeci hakkında da idari yapıtımlar uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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