Isparta'da Kovid-19'a yönelik 6 noktada mobil aşı merkezi oluşturuldu
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Isparta'da Kovid-19'a yönelik 6 noktada mobil aşı merkezi oluşturuldu

Isparta'da Kovid-19'a yönelik 6 noktada mobil aşı merkezi oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kentin 6 noktasında aşı merkezi kuruldu.

Isparta'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kentin 6 noktasında aşı merkezi kuruldu.

Vali Ömer Seymenoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Isparta'da 311 bin kişinin aşı hakkını elde ettiğini belirtti.

Bu doğrultuda OSB, AVM ve valilik binası önünde 6 noktada mobil aşı merkezi oluşturulduğunu aktaran Seymenoğlu, vatandaşların buralara gelip, aşılarını olabileceklerini bildirdi.

Devlet olarak salgınla her türlü mücadelenin yapıldığını ifade eden Seymenoğlu, sırası gelenlerden aşı olmasını istedi.

Seymenoğlu, "İstiyoruz ki bu maskeden artık kurtulalım ve geçmişte olduğu gibi sosyal yaşamımıza tekrar başlayabilelim. Bunun da bilim insanlarına göre tek bir şartı var. O da aşılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi." ifadesini kullandı.

Isparta'da Kovid-19'a yönelik 6 noktada mobil aşı merkezi oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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