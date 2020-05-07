Isparta'da Kovid-19'a yakalanan 418 kişiden 373'ü iyileşti
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Isparta'da Kovid-19'a yakalanan 418 kişiden 373'ü iyileşti

Isparta'da Kovid-19'a yakalanan 418 kişiden 373'ü iyileşti
07.05.2020 22:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:54

Isparta'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 418 kişiden 373'ünün sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Isparta'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 418 kişiden 373'ünün sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı ülkenin tüm kurumları ve vatandaşlarıyla ulusal bir mücadele verildiğini hatırlattı.

Alınan kararlar sayesinde kentteki hareketliliğin azaldığına vurgu yapan Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde ilimizde karşılaşılan toplam pozitif vaka sayısı 418 kişiye ulaşmıştır. Bu vakaların 373'ü şükürler olsun ki sağlıklarına kavuşmuş ve evlerine sağ salim dönmüştür. Maalesef bu süreçte 8 vatandaşımız vefat etmiştir. Halihazırda ilimiz genelinde 18'i hastanelerde, 19'u evlerinde olmak üzere toplam 37 pozitif kovid vakamız vardır. Şimdilik yoğun bakımda yatan ya da entübe olan hastamız yoktur. 37 pozitif vakanın tamamı sağlık personeli tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir. İrtibatlı olduğu kişiler de alanda 14 günlük gözetim altına alınmış ve her türlü takipleri yapılmaktadır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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