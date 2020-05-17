Isparta'da, kontrolden çıkan traktör devrildi: 5 yaralı
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Isparta'da, kontrolden çıkan traktör devrildi: 5 yaralı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kadın yaralandı.

Isparta'da, kontrolden çıkan traktör devrildi: 5 yaralı
17.05.2020 02:27 | Son Güncelleme: 17.05.2020 02:28

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kadın yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyünde meydana geldi. C.C. adlı kadının kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü traktörün altında kalarak ağır yaralanırken, römorkta yolculuk yapan 4 kadın ise yola savrularak yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 5 kadına müdahale etti. Yaralılar, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü C.C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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