Isparta'da kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı

ISPARTA (İHA) - Isparta'da kontrolden çıkan tır, 7 araca çarptı. Kazada 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 MPA 02 plakalı tırın sürücüsü kontrolünü kaybederek 7 araca çarptı. Zincirleme kazanın ardından araçların içerisinde bulunan 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kaza nedeni ile ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

(Oğuzhan Uysal/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel