Isparta'da konteynır hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Isparta'da konteynır hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da konteynır hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Isparta'da konteynır çaldığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma tarafından saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da konteynır çaldığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma tarafından saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Atabey ilçesine bağlı İskamköy köyü kemer ovası mevkiinde 20 Eylül günü M.A. isimli şahsa ait tarlada bulunan konteynırlar çalındı. İhbar üzerine Jandarma Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Konteynırları çalan şahısların tespit edilmesinin harekete geçen ekipler, hırsızlık şüphelileri E.Y. ve E.B.'yi saklandıkları adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve E.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan konteynırlar ise sahibine teslim edildi. - ISPARTA

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