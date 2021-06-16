Isparta'da kısıtlamaya uymayanlara 245 bin 250 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da kısıtlamaya uymayanlara 245 bin 250 lira ceza

Isparta'da kısıtlamaya uymayanlara 245 bin 250 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da son 15 günde pandemi kurallarına uymayan 78 kişiye ve 2 işletmeye toplam 245 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

Isparta'da son 15 günde pandemi kurallarına uymayan 78 kişiye ve 2 işletmeye toplam 245 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde emniyet ekipleri de kentin belirli noktalarında sürücülere, vatandaşlara ve işletmelere yönelik izin belgesi denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak, izin belgeleri soruldu. İş yerleri denetlendi, izin belgesi olmayan vatandaşlara ve çalışma saatlerine uymayan işletmelere de cezai işlem uygulandı. Isparta'da 15 günde izin belgesiz sokağa çıkan 54 kişiye 170 bin 100 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 3 kişiye maske takmamaktan 2 bin 700 lira, iş yeri açılış-kapanış saati kuralına uymayan 2 iş yerine 6 bin 300 lira, izolasyon kuralına uymayan 7 şahsa 22 bin 50 lira ve kahvehanelerde oyun oynayan 14 şahsa 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Isparta'da yeni normalleşme sonrasında 15 gün içinde tedbirleri ihlal eden 78 kişiye ve 2 işletmeye toplamda 245 bin 250 lira cezai işlem uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir anne ve baba için en acı görev! Havuzda boğulan 10 yaşındaki Deniz, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bir anne ve baba için en acı görev! Havuzda boğulan 10 yaşındaki Deniz, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan İlham Aliyev Bülent Turan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta'da kısıtlamaya uymayanlara 245 bin 250 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:21:15. #1.16#

title