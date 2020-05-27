Isparta'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa akın etti
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Isparta'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa akın etti

ISPARTA (İHA) – Isparta'da ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar sokaklara ve parklara akın etti.

Isparta'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa akın etti
27.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:38

ISPARTA (İHA) – Isparta'da ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar sokaklara ve parklara akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Isparta'da ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar sokaklara ve parklara akın etti. Bazı vatandaşlar bisikletleriyle gezintiye çıkarken, bazıları da arkadaşlarıyla parklarda sohbet etti. Kentte kısıtlamanın sona ermesinin ardından kokoreççi önünde sıra bekleyenler de vardı.

Kısıtlamanın bitmesinin ardından sokağa çıkan gençler, kısıtlamadan dolayı evde kaldıklarını ve bayramı tam anlamıyla yaşadıklarını belirttiler. Gençler, "Sadece akraba ziyaretlerinde bulunamadık. Kendi ailemizle birlikte vakit geçirmiş olduk. Kısıtlamadan sonra dışarı çıktık ve mahalleyi dolaştık. Bizden önce çıkanlar olduğunu gördük onlara uyarak arkadaşımla parka oturmaya geldik" dediler.

Bazı gençler ise evde geçirdikleri süre boyunca sıkıldıklarını, kısıtlamanın sona ermesinin ardından kendilerini kuş gibi özgür hissettiklerini ve bu nedenle bisikletleriyle dolaşmaya çıktıklarını söylediler. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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