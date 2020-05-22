Isparta'da kısıtlama öncesi pazarda tezgahlar boşaldı, fırın önlerinde kuyruklar oluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Isparta'da kısıtlama öncesi pazarda tezgahlar boşaldı, fırın önlerinde kuyruklar oluştu

Isparta'da ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar pazara ve fırınlara akın etti.

Isparta'da kısıtlama öncesi pazarda tezgahlar boşaldı, fırın önlerinde kuyruklar oluştu
22.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:11

Isparta'da ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar pazara ve fırınlara akın etti. Semt pazarında tezgahlar boşalırken, fırın önlerinde de uzun kuyruklar oluştu.

Isparta'da ilk kez uygulanacak bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala semt pazarında ve ekmek fırınlarında hareketlilik yaşandı. Emniyet mensuplarının pazar girişlerinde önlem aldığı görülürken, vatandaşların maske kuralına uydukları gözlemlendi. Alışveriş yoğunluğundan pazar tezgahları erken saatlerde boşalırken, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti. Vatandaşlar ekmek fırınları önünde de uzun kuyruklar oluşturdu.

"Ekmeğimizi alacağız, sokağa çıkmayacağız"

Ekmek için sırada bekleyen Meliha Efe, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için ekmek almaya geldiğini belirterek, "Ekmeğimizi alacağız, sokağa çıkmayacağız. Pazardan da sebzemizi aldık. Pazar da yoğundu ama sosyal mesafe kuralına uygun olarak alışverişimizi yaptık" dedi.

Fırın önünde bekleyen Mehmet Ali Karaman da vatandaşların tedbirlere uyduğunu belirtti. Fırına ekmek almaya geldiğini ifade eden Karaman, "Yasaklara uyarak sokağa çıkmayacağız. Bugün de tedbir amaçlı dışarıdayız. Sosyal mesafeye de kuyrukta mümkün olabildiğince dikkat ediliyor. 4 gün için özel bir hazırlığımız yok. Günlerdir evde tecrit ortamındayız, Ramazan ayı boyunca nasıl olduysa aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Haber
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Haber
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
Manisa'da 17 yaşındaki Ceren'i pompalı tüfekle öldüren zanlı, sabıkalı hırsız çıktı
Manisa'da 17 yaşındaki Ceren'i pompalı tüfekle öldüren zanlı, sabıkalı hırsız çıktı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Hande Ataizi Yılmaz Erdoğan
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Fatih Terim Lionel Messi Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Isparta'da kısıtlama öncesi pazarda tezgahlar boşaldı, fırın önlerinde kuyruklar oluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 17:11:05. #1.15#
title