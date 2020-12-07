Isparta'da kış lastiği takmayan 41 sürücüye 27 bin 67 lira ceza

Isparta'da kış lastiği takmayan 41 sürücüye, 27 bin 67 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde jandarma ekiplerinin kış lastiği denetimlerine devam ettiği belirtildi.

Denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için yapıldığı aktarılan açıklamada, 41 sürücüye 27 bin 67 lira ceza para cezası uygulandığı, 8 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen