Isparta'da Kirazlıdere şehir terası Zafer Bayramı'nda hizmete açılıyor

Isparta Belediyesince restore edilen Kirazlıdere şehir terasının, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

Isparta Belediyesince restore edilen Kirazlıdere şehir terasının, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin terasında Isparta halkı için güzel bir ortam oluşturduklarını belirtti.

Kirazlıdere şehir terasındaki çalışmaların tamamlandığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Kirazlıdere'yi bir yaşam merkezi haline getirdik. Allah nasip ederse Zafer Bayramı'nda bu alanı vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Hemşehrilerimizin gelen misafirlerini burayı gezdirebilecekleri, Isparta'mızın manzarasının izlenebileceği güzel bir alanı oluşturmuş olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen