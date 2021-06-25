Isparta'da kedi operasyonu
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Isparta'da kedi operasyonu

Isparta'da kedi operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da İtfaiye ekipleri, apartmanın çatı arasına sıkışan kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

Isparta'da İtfaiye ekipleri, apartmanın çatı arasına sıkışan kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

Olay, dün akşam 22. 00 sıralarında Gülcü mahallesi 3508 sokakta 3 katlı bir binada meydana geldi. Çatı arasında kedi sesini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir saate yakın süren operasyonun ardından yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi. - ISPARTA

Isparta'da kedi operasyonu
Isparta'da kedi operasyonu
Isparta'da kedi operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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