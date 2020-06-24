Isparta'da kaza 3 yaralı
Isparta'da kaza 3 yaralıISPARTA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Isparta'da kaza 3 yaralı
ISPARTA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Isparta- Konya karayolunun Akkent kavşağında meydana geldi. Ali Galip Doğan'ın kullandığı kamyonet Akkent Mahallesi yol sapağına geldiği esnada kırmızı ışıkta durmak istedi. Ancak yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu durmayan araç yeşil ışığın yanmasını bekleyen Hüseyin Kurt yönetimindeki 32 LL 315 plakalı otomobille Lokman Kanak yönetimindeki 32 FN 753 plakalı otomobile çarptı.
Kaza sonucu 32 LL 315 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Kurt, aynı araçta yolcu olarak bulunan Fatih Dikbaş ile Yunus Emre Kurt hafif şekilde yaralandı.
Isparta-Konya karayolunda kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: DHA