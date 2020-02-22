Isparta'da kayıp lise öğrencisi 3 kızdan haber alınamıyor
Isparta'da 3 gündür kendilerinden haber alınamayan 3 lise öğrencisi aranıyor.
22.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:00
Isparta'da 3 gündür kendilerinden haber alınamayan 3 lise öğrencisi aranıyor.
Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gülizar Soy, Tuana Yıldız ve Buse Aydoğan'nın aileleri, 20 Şubat'ta eve dönmeyen çocuklarına ulaşamadı.
Durumu polise bildiren aileler, kızları hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
Genç kızların bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA