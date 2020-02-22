Isparta'da kayıp lise öğrencisi 3 kızdan haber alınamıyor
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Isparta'da kayıp lise öğrencisi 3 kızdan haber alınamıyor

Isparta'da 3 gündür kendilerinden haber alınamayan 3 lise öğrencisi aranıyor.

22.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:00
Isparta'da kayıp lise öğrencisi 3 kızdan haber alınamıyor

'da 3 gündür kendilerinden alınamayan 3 lise öğrencisi aranıyor.

Gül Mesleki ve Teknik öğrencisi Gülizar Soy, Tuana Yıldız ve Buse 'nın aileleri, 20 Şubat'ta eve dönmeyen çocuklarına ulaşamadı.

Durumu polise bildiren aileler, kızları hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Genç kızların bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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