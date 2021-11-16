Isparta'da kayıp kişi ölü bulundu
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, dere yatağında ölü bulundu.
ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, dere yatağında ölü bulundu.
Sücüllü köyünde yaşayan Halil Toptaş'tan (62) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine jandarma ekipleri Toptaş'ın bulunması için çalışma başlattı.
Toptaş, Akyer mevkisindeki dere yatağında ölü bulundu.
Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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