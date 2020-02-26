: Isparta'da kaybolan ve İzmir'de bulunan lise öğrencisi kızlar ailelerine teslim edildi

26.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:42

Ailelerin gelişi

Çocuklarını alan ailelerin yurttan araçla çıkışı İZMİR - Isparta'da aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ve dün İzmir'de bulunan lise öğrencisi 3 kız ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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