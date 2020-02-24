Isparta'da kaybolan genç kızlar Denizli'de de aranıyor

24.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:28

Isparta'da 5 gün önce kaybolan ve Denizli'de görüldükleri iddia edilen 3 lise öğrencisi genç kız için arama çalışması başlatıldı.



Isparta'da geçtiğimiz 20 Şubat ta bir anda ortadan kaybolan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 16 yaşındaki Gülizar Soy, Tuana Yıldız ve Buse Aydoğan'ın kente minibüsle geldiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Genç kızların en son Denizli'nin Sarayköy ilçesinde görüldükleri ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Genç kızların A.B. isimli bir şahsın otomobili ile benzin istasyonuna geldikleri belirtildi. A.B.'nin ifadesini alan ekiplerin şahsın genç kızları otostop çekerken görüp aracına aldığı ve Denizli-İzmir karayolu Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söylediği öğrenildi. İfade ve görüntülerden ortaya çıkan polis ekipleri 3 kız arkadaşı bulmak için kentte arama çalışması başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA