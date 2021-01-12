Isparta'da kaybolan alzaymır hastası bulundu
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Isparta'da kaybolan alzaymır hastası bulundu

12.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:34
Isparta'da kaybolan alzaymır hastası bulundu

Isparta'da kaybolan alzaymır hastası, ormanlık alanda bulundu.

Isparta'da kaybolan alzaymır hastası, ormanlık alanda bulundu.

Hakkı Uluışık'tan (80) dünden bu yana haber alamayan yakınları, Halıkent Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine alzaymır hastası Uluışık'ın en son görüldüğü yerlerde çalışma başlatıldı.

Darıderesi bölgesindeki ormanlık alanda bulunan Uluışık, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Uluışık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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