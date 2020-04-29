Isparta'da kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti Isparta'nın Sütçüler ilçesinde keçi otlattığı sırada kayalıklardan düşen çoban, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde keçi otlattığı sırada kayalıklardan düşen çoban, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Kasımlar köyünde, iki hafta önce keçi otlattığı sırada kayalıklardan düşen Mehmet Güngörmüş (36), buradaki müdahalenin ardından Isparta'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Burada tedavi gören Güngörmüş, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA