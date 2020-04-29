Isparta'da kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde keçi otlattığı sırada kayalıklardan düşen çoban, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
29.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:50
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde keçi otlattığı sırada kayalıklardan düşen çoban, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Kasımlar köyünde, iki hafta önce keçi otlattığı sırada kayalıklardan düşen Mehmet Güngörmüş (36), buradaki müdahalenin ardından Isparta'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Burada tedavi gören Güngörmüş, yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: AA