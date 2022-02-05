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Karla mücadele çalışmaları sürüyor

AA, Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da 3 Şubat'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

ISPARTA (AA) - Isparta'da 3 Şubat'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları hava kararınca da sürdü.

Belediye ekipleri, kentin her noktasında karla mücadele ediyor. Yoğun çalışmaların ardından kent merkezinde trafik akışı normale döndü.

Isparta Belediyesinin karla mücadelesine Konya Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Kent genelindeki çalışmalar ve açılan yollar havadan görüntülendi.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Isparta, kar, Güncel, Haber

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