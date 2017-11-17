Isparta'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Isparta'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.



Gülistan Mahallesi 111. Cadde'de 2 katlı evin zemin katında oturan Ayten (54) ve İsa Yavuz'dan (56) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.





Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girilen evde çifti yataklarında hareketsiz buldu. 112 Acil Servis ekipleri, Yavuz çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.



Çiftin cenazeleri, otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine Hastanesi morguna götürüldü.



Bu arada, eve gelen Yavuz çiftinin yakınları gözyaşlarını tutamadı.