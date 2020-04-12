Isparta'da karantinadaki 40 umreci taburcu edildi
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Şehir Hastanesi, Isparta, Umre, Güncel

Isparta'da karantinadaki 40 umreci taburcu edildi

Umre ziyareti dönüşü Isparta'da karantinaya alınan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için tedavi altına alınan 40 umreci taburcu edildi.

12.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:06
Isparta'da karantinadaki 40 umreci taburcu edildi

Umre ziyareti dönüşü Isparta'da karantinaya alınan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için tedavi altına alınan 40 umreci taburcu edildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda karantinada tutulan ve Kovid-19 testleri pozitif çıkınca Isparta Şehir Hastanesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen umrecilerden 40'nın daha tedavileri tamamlandı.

Isparta İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaları şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, herkese geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Feridun Ruşen Keskin ise 15 gündür hastalara baktıklarını ve bu süreçte birçok hastayı taburcu ettiklerini vurguladı.

Hastane imkanlarının yeterli olduğunu belirten Keskin, "Hiçbir sıkıntımız yok, tedavi etmeye devam edeceğiz. İyileşen hastalarımızın sayısı artacak." dedi.

Umrecilerden Mahmut Usta, sağlık çalışanlarının kendilerine çok iyi baktığını söyledi.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Usta, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Isparta Valiliğine, hastanenin tüm personeline çok teşekkür ediyorum. Bize çok iyi baktılar." diye konuştu.

Hastalar, kendileriyle ilgilenen sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı. Umrecilerin otobüsle memleketlerine gönderileceği belirtildi.

Umreden dönen 586 kişi 16 Mart'ta Isparta'daki yurda yerleştirilerek karantinaya alınmış, Kovid-19 testleri negatif çıkan 293'ü evlerine gönderilmişti. Testleri pozitif çıkanlar ise kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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