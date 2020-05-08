Isparta'da karantina süresi tamamlanan 268 kişi memleketlerine gönderildi
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Isparta'da karantina süresi tamamlanan 268 kişi memleketlerine gönderildi

Isparta'da karantina süresi tamamlanan 268 kişi memleketlerine gönderildi
08.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:20

Isparta'da karantina süresi tamamlanan 268 kişi memleketlerine gönderildi ISPARTA Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen ve Isparta'da karantinaya alınan 268 kişi, bugün memleketlerine gönderildi.

Isparta'da karantina süresi tamamlanan 268 kişi memleketlerine gönderildi

ISPARTA - ISPARTA Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen ve Isparta'da karantinaya alınan 268 kişi, bugün memleketlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla korona virüs tedbirleri kapsamında 24 Nisan'da Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 268 kişi, Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantinaya alındı. 268 kişi, 14 günlük karantina süresinin sona ermesinin ardından bugün memleketlerine gönderildi. Sabah saatlerinde sosyal mesafe kuralına göre tek tek otobüslere alınan vatandaşlara, memleketlerine dikmeleri için birer tane lavanta fidesi hediye edildi.

"Her şeyimiz süperdi"

Ufuk İşmioğulları, karantina süresince her şeyin çok güzel geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunarım. Yurt personellerimize teşekkür ederim. Hiçbir şeyimiz eksik değildi, her şeyimiz süperdi. Her şey için çok teşekkür ederim" dedi.

"Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur ve şeref duydum"

28 yıldır Arabistan'da yaşadığını ifade eden Özkan Yılmaz, "Öncelikle buraya gelmemize sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza, Isparta Valisi, Isparta Belediye Başkanı ile sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 28 yıldır Arabistan'dayım, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur ve şeref duydum. Çünkü başka ülkelerdeki vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu iyilik ve güzellikleri görmediler. Biz devletimiz sayesinde buraya kadar geldik ve en güzel şekilde karşılandık. Sabunundan mendiline kadar her şeyimizi devletimiz karşıladı. Allah devletimize zeval vermesin ve daim etsin" diye konuştu.

"Devletimize teşekkür ediyoruz"

Serhan Çevikoğulları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendileri zor durumdayken sahip çıktığını belirterek, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Isparta'da iyi karşılandık. Her şey için teşekkür ederiz" dedi.

Isparta'da karantina süresi tamamlanan 268 kişi memleketlerine gönderildi

Kaynak: İHA

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