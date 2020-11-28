Isparta'da karantina kurallarını ihlal eden 20 kişi yurda yerleştirildi
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Isparta'da karantina kurallarını ihlal eden 20 kişi yurda yerleştirildi

28.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:54
Isparta'da karantina kurallarını ihlal eden 20 kişi yurda yerleştirildi

Isparta'da son bir haftada karantina kurallarını ihlal eden 20 kişinin yurda yerleştirildiği bildirildi.

Isparta'da son bir haftada karantina kurallarını ihlal eden 20 kişinin yurda yerleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde HES kodu sorgulamasıyla 20 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Bu kişilerin yurda yerleştirildiği ve kendilerine idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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