ISPARTA'DA KAR YAĞIŞI; ULAŞIM AKSADI

EĞİRDİR, ISPARTA (DHA) - ISPARTA'da gece etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, bazı yolların kapanması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri oldu.

Kentte dün saat 15.00 sıralarında etkili olmaya başlayan kar yağışı, saat 03.00'e kadar sürdü. Yağış nedeniyle yollardaki birikintilerin temizlenmesi için kent merkezinde belediye ekipleri, kürüme çalışması yaptı. Isparta ile Burdur arasındaki 'Dostluk Yolu' olarak bilinen dağ yolu da saat 23.00 sıralarında kapandı. Ekiplerin kar kürüme ve tuzlama çalışmasının ardından 'Dostluk Yolu' sabah yeniden açıldı.

Isparta- Eğirdir yolundaki Miskinler rampasında, TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu ulaşım bir süre aksadı. Eğirdir ile Aksu ilçelerini bağlayan yol, kar nedeniyle saat 22.00'den sonra yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. Isparta- Afyonkarahisar yolunda Keçiborlu ve Göltaş rampası olarak bilinen güzergahta, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Bir sürücünün karla kaplı yolda drift yaptığı anlar ise kameraya yansıdı.

Ekipler, sık sık kar küreme çalışması yaparken, kent genelinde tuzlama çalışması sürdürülüyor.

KISA SÜRELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Öte yandan gece kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde, kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ekiplerin çalışmasıyla enerji yeniden bölgeye verildi. Bazı mahallelerdeki enerji nakil hatları ise karın ağırlığı nedeniyle koptu. Nakil hatlarındaki tellerin temasıyla kıvılcımlar oluştu. Bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, sosyal medyada paylaştı.

Kent merkezinde buzlanma nedeniyle gece boyunca kazalar da meydana geldi. (DHA)