Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler

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Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

ISPARTA (AA) - Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın da süreceği belirtildi.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığında da düşüş yaşanacağı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 11 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Isparta, Cuma, Mart, kar, Güncel, Haberler

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