Isparta'da kar yağışı etkili oldu
Haberler » 3. Sayfa » Isparta'da kar yağışı etkili oldu - Haberler

Isparta'da kar yağışı etkili oldu

Isparta'da bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağış kent merkezinde etkili oldu.

07.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:39
Isparta'da kar yağışı etkili oldu

'da bugün saatlerinden itibaren başlayan kar yağış kent merkezinde etkili oldu. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar karın tadını çıkarırken, belediye ekipleri de yollarda ve şehrin farklı noktalarındaki kaldırımlarda kazaların önüne geçmek adına küreme ve temizleme çalışması başlattı.


Kentte, Kaymakkapı - Valilik civarında yer alan heykel ve görseller, kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Halen devam eden yağış Isparta'nın ilçelerinde de etkili olurken, Isparta Belediyesi karla mücadele ekiplerinin şehirde hummalı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler