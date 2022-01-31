Isparta'da kar sebebiyle motosiklet kullanımı yasaklandı - Haberler
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Isparta'da kar sebebiyle motosiklet kullanımı yasaklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Isparta'da kar sebebiyle motosiklet kullanımı yasaklandı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.

ISPARTA (İHA) - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılamayacağı, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağı bildirildi. Alınan kararlara uymayanlara ise idari ve adli işlem yapılacağı öğrenildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Isparta Valiliği, Ömer Seymenoğlu, Isparta, kar, 3. Sayfa, Haber

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