Isparta'da kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

ISPARTA (AA) - Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Hava sıcaklığının da gece saatlerinde eksi derecelere düşeceğinin belirtildiği açıklamada, "İl genelinde 3 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Ayrıca kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, idari izinli sayılacağı kaydedildi.