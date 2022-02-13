Isparta'da kar nedeniyle çöken pazar yerinin çatısı kaldırılıyor - Haberler
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Isparta'da kar nedeniyle çöken pazar yerinin çatısı kaldırılıyor

AA, Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da kar nedeniyle çöken pazar yerinin çatısı kaldırılıyor

Isparta'da yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken Davraz kapalı pazar yerinde çalışmalar başladı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken Davraz kapalı pazar yerinde çalışmalar başladı.

Belediye ekipleri, kentte 3 Şubat'ta başlayan yoğun kar yağışı sonrası çöken çatının kaldırılması için çalışma başlattı.

Enkazı temizleyen ekipler, çöken çatının altında kalarak hasar gören araçları da kaldırdı.

Bu alanda pazar günleri kurulan tezgahlar, Karaağaç Mahallesi 105. Cadde ve civarında açılacak.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Isparta, kar, Güncel, Haberler

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