Isparta'da kar kütlesinin çatıdan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
AA, Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da etkili olan kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütlesinin yere düşme anı görüntülendi.
ISPARTA (AA) - Isparta'da etkili olan kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütlesinin yere düşme anı görüntülendi.
Pirimehmet Mahallesi'nde, bir iş yerinden dışarıya çıkmaya hazırlanan müşteri, bu sırada kar kütlesinin düşmesi sonucu kısa süreli panik yaşadı.
O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Öte yandan, Isparta Valiliği çatıdan düşecek kar kütlerine karşı vatandaşların araçlarını ağaç altına ve çatı altına park etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.
AA / Yalçın Çelen - Güncel