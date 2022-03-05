Isparta'da kar kütlesinin çatıdan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da kar kütlesinin çatıdan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA, Yalçın Çelen - Güncel
 - Güncelleme:
Isparta'da kar kütlesinin çatıdan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da etkili olan kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütlesinin yere düşme anı görüntülendi.

ISPARTA (AA) - Isparta'da etkili olan kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütlesinin yere düşme anı görüntülendi.

Pirimehmet Mahallesi'nde, bir iş yerinden dışarıya çıkmaya hazırlanan müşteri, bu sırada kar kütlesinin düşmesi sonucu kısa süreli panik yaşadı.

O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, Isparta Valiliği çatıdan düşecek kar kütlerine karşı vatandaşların araçlarını ağaç altına ve çatı altına park etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Isparta, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title