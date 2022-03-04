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Kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşındı

AA, Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından ekipler, kent merkezindeki karlar kütlelerini kamyonlarla şehir dışına götürdü.

ISPARTA (AA) - Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından ekipler, kent merkezindeki karlar kütlelerini kamyonlarla şehir dışına götürdü.

Belediye ekipleri, 2 Mart'ta yoğun yağan ve başta elektrik kesintisi olmak üzere günlük yaşamı olumsuz etkileyen karla mücadeleye devam etti.

14 saat yağarak 30 santimetreye ulaşan karla, 65 iş makinesi ve 563 personelle mücadele edildi.

Cadde ve sokaklardan toplanan kar kütleleri, kamyonlarla şehir dışındaki uygun alanlara götürüldü.

Ekiplerce, buzlanmalara önlem amacıyla da solüsyon çalışmaları yapıldı.

Kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşındı

Kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşındı

Kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşındı

Kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşındı

Kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşındı

Kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşındı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Isparta, Mart, kar, Güncel, Haberler

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