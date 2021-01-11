Kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı
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Kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı

11.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:18

Isparta'da kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Isparta'da kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sait Soyçiçek'in kullandığı 32 EZ 654 plakalı kamyonet, Isparta-Eğirdir kara yolunda aynı yöne giden Hakan Çağlar idaresindeki 32 LN 611 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan kamyonetin sürücüsü Soyçiçek, gazetecilere, aracıyla otomobile arkadan çarptığını söyledi.

Soyçiçek, "Vurunca direksiyon hakimiyetini kaybettim. Araçta sadece ben vardım." dedi.

Kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı
Kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı
Kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı
Kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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