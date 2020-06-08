Isparta'da kamyon şarampole devrildi: 3 yaralı
Isparta'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
08.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:08
Isparta'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ramazan Yıldırım'ın kullandığı 34 AL 9990 plakalı kamyon, Isparta-Eğirdir kara yolunda şarampole devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan sürücü ile beraberindeki Ahmet Ç. ve Süleyman K, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA