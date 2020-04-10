Isparta'da kaldıkları yurttan evlerine gönderilen umreci sayısı 472 oldu (2) 17 KİŞİ DAHA TABURCU EDİLDİIsparta'da karantinaya alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 16 umreci ile 1 sağlık çalışanı, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi.

17 KİŞİ DAHA TABURCU EDİLDİ Isparta'da karantinaya alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 16 umreci ile 1 sağlık çalışanı, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Hastaneden sağlık çalışanlarının oluşturduğu koridordan tekerlekli sandalye üzerinde tahliye edilen umreciler, ambulanslara bindirildi. O anlarda ise sağlık çalışanları alkışlarla umrecileri uğurladı. Taburcu edilen umreciler, memleketlerine gönderilecek.

Kaynak: DHA