Isparta'da Kafeler Caddesi ilk gün boş kaldı
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Isparta'da Kafeler Caddesi ilk gün boş kaldı

Isparta'da yaklaşık 2,5 ay sonra ilk kez bugün açılan kafe ve çay ocakları beklediği ilgiyi göremedi.

Isparta'da Kafeler Caddesi ilk gün boş kaldı
01.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:10

Isparta'da yaklaşık 2,5 ay sonra ilk kez bugün açılan kafe ve çay ocakları beklediği ilgiyi göremedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'ta geçici süreyle kapatılan lokanta, çay ocağı, kafe gibi işletmeler bugün itibariyle yeniden hizmete başladı. Isparta'da sabah erken saatlerde dükkanlarını açan işletmeciler, ilk gün beklediği ilgiyi göremedi. Kentin kalbi noktalarından biri olan Kafeler Caddesi'ndeki işletmeler boş kalırken, çay ocakları da çok fazla satış yapamadı.

"Kurallara uyarsak korona virüsten kurtuluruz"

Çay ocağı işletmecisi Hüseyin Usku, yaklaşık 2,5 aydır kapalı olduklarını belirterek, yeniden hizmet vermelerinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Sosyal mesafe ve diğer kurallara uyulduğu takdirde korona virüs salgınının biteceğine inandığını dile getiren Usku, "Çarşı sosyal mesafeye dikkat ederek, kalabalıklaşırsa bizim işimiz daha iyi olur. Yeni dönemin bütün meslektaşlarıma ve esnaflara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Esnaf tedbirli davranıyor, çay istemiyor"

Çay ocağı esnaflarından Tahsin Erdoğan da korona virüs salgını sürecinden önce olduğu gibi dükkanını saat 07.30'da açtığını ancak esnafların çay istemediğini ifade etti. Erdoğan, "Saat 11 oldu daha satış yapamadım. Esnaflar tedbirli davrandığı için çay içmiyorlar, haklılar. Çayı kendimiz içiyoruz, dükkanda olanlar da kendi arkadaşlarımız" diye konuştu.

"Bu süreçte çok fazla bir şey beklemiyorum"

Kafe işletmecisi Evrim Kızılhavuz ise bu süreçte çok fazla bir şey beklediğini kaydetti. Türkiye'nin korona virüs salgını sebebiyle zorlu bir süreçten geçtiğine değinen Kızılhavuz, "Bu süreci insanlarımızın biraz daha duyarlı olmasıyla atlatacağımıza inanıyorum. Ancak bir ay kadar çok fazla bir şey beklemiyoruz. Ama bu zor günleri geçireceğimize inanıyoruz. Her şeyin çok daha güzel olacağına da inanıyoruz" dedi.

"Evde sıkılmıştık"

Kafede arkadaşıyla oturan Nazlı Açıkgöz de, kafelerin açılmasından dolayı mutlu olduklarını, yaklaşık 2,5 aydır evde olmalarından dolayı sıkıldıklarını söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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