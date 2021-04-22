Isparta'da kafasına demir kanca saplanan çocuk tedavi altına alındı
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Isparta'da kafasına demir kanca saplanan çocuk tedavi altına alındı

Isparta'da kafasına demir kanca saplanan çocuk tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da kafasına demir kanca saplanan çocuk yaralandı.

Isparta'da kafasına demir kanca saplanan çocuk yaralandı.

Ayazmana Mahallesi'nde evinin avlusunda oynayan Azra Selvi'nin (7) kafasına, devrilen et asma demirinin kancası saplandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, kancanın demirini keserek çocuğun kafasını bulunduğu yerden kurtardı.

Selvi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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