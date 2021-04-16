Isparta'da kadınlara kooperatifçilik eğitimi veriliyor
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Isparta'da kadınlara kooperatifçilik eğitimi veriliyor

Isparta'da kadınlara kooperatifçilik eğitimi veriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'nın Gönen ilçesinde 16 girişimci kadına yönelik kooperatifçilik eğitimleri veriliyor.

Isparta'nın Gönen ilçesinde 16 girişimci kadına yönelik kooperatifçilik eğitimleri veriliyor.

Gönen ilçesinde faaliyet gösteren S.S. Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarının talebiyle Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR ve Gönen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde "Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme" eğitimi düzenlendi.

Kooperatif ortağı 16 girişimci kadına kooperatifleşmenin amacı, ilkeleri ve değerleri, işleyişi, yönetim ve denetim kurullarının görev ve sorumlulukları, kooperatifin hukuki defterlerinin tutulması ve muhasebesi konularında eğitimler veriliyor.

Gönen İlçesinde 7 kadın girişimci tarafından kurulan S.S. Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yeni ortak kayıtları ile 31 üyeye ulaştı. Kooperatif ortağı kadınlar, el becerisi keçe sabunu yanında, ev şartlarında ürettikleri gül reçeli, hünnap ezmesi, hünnap sirkesi, elma sirkesi, alıç sirkesi, gül sirkesi ve üzüm sirkesi, salça, tarhana, erişte, bulgur, meyve ve sebze kuruları gibi birçok ürünü hazırlayarak, vatandaşların hizmetine sunuyor. - ISPARTA

Isparta'da kadınlara kooperatifçilik eğitimi veriliyor
Isparta'da kadınlara kooperatifçilik eğitimi veriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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